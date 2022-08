IND. FV, Bonaventura in gruppo. Igor e Zurkowski...

Nell'allenamento che andrà in scena questo pomeriggio alle 18.30, i giocatori si stanno preparando per la seduta che accompagnerà i viola alla sfida di domenica con l'Empoli. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Giacomo Bonaventura si allenerà in gruppo, mentre Igor tornerà ad allenarsi con i compagni lunedì e dunque salterà la sfida di Empoli, sperando possa recuperare per il ritorno di Conference. Zurkowski invece si dedicherà al lavoro differenziato e resta dunque in forte dubbio per la seconda giornata.