Incombe lo spettro B. CorSport sicuro: "Insieme informe di giocatori che va giù a febbraio"

"Una nave fantasma". È il titolo dell'editoriale di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, in cui l'opinionista non le manda a dire a nessuno sul momento che attraversa attualmente la Fiorentina, sconfitta anche dal Lecce: "Non è una squadra, è un insieme informe di giocatori che sono la controfigura di ciò che erano. Paradossalmente non vale nemmeno la pena soffermarsi sui disastri di una squadra che ha il passo da retrocessione precoce, la B non all’ultima giornata, se continua così va giù a febbraio. [...] Mai vista una squadra di soli fantasmi, mai successo nella storia della Fiorentina di non vincere nemmeno una volta in dieci partite, mai perso quattro volte su cinque nel suo stadio, mai capitato a una società di restare con un presidente a 8.000 chilometri di distanza e un solo dirigente alla guida, e soprattutto mai nessuno alla fine del mercato poteva immaginare questo scempio.

[...] In sintesi: una squadra allo sbando, una classifica terrificante, una tifoseria sul piede di guerra, uno stadio con le gru, un allenatore con tutt’e due i piedi fuori dal Viola Park, un altro allenatore in arrivo, un altro diesse accanto, una società con un solo dirigente, un presidente che, per ragioni comprensibili sia chiaro, non può lasciare New York. E questa è la stagione del centenario. Cos’altro può mancare a Firenze? A pensarci bene manca ancora qualcosa: la capacità di tutti a dare una spiegazione a quanto sta capitando alla Fiorentina. Nemmeno questo è mai successo", il pensiero critico del quotidiano.