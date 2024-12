IL PEGGIORE, Presunzione di Ranieri: frittata clamorosa

FirenzeViola.it

Tutti i giudizi convergono dalla stessa parte: è Luca Ranieri il peggiore in campo della Fiorentina nel ko contro l'Udinese. Il difensore-capitano provoca ingenuamente la rete del pareggio di Lucca, che poi dà il là alla vittoria friulana, e oggi raccoglie sonore insufficienze dalla stampa. "La presunzione nel rilancio che causa il pareggio dell'Udinese non è perdonabile", tuona nei suoi confronti il Corriere dello Sport-Stadio; "regalo sciagurato a Thauvin. Una macchia che cambia l’inerzia della partita", si accoda La Nazione; "Sulle palle aree sceglie sempre il giusto posizionamento per colpire di testa, combina una frittata clamorosa sul gol del pareggio dell’Udinese", si aggiunge la Repubblica.

Le pagelle di Ranieri in Fiorentina-Udinese:

La Gazzetta dello Sport, 5

Corriere dello Sport, 4,5

Tuttosport, 5

Corriere Fiorentino, 5

La Nazione, 4,5

la Repubblica, 5

FirenzeViola.it, 5