Il mondo viola sprofonda, trascinato da Pioli. Preallertato Galloppa, già oggi può allenare

Il mondo viola sprofonda, trascinato da Stefano Pioli. Lo scrive La Nazione, senza mezzi termini, dopo la sconfitta per via del Lecce che trascina la Fiorentina ancor più all'interno delle sabbie mobili. Percorso misterioso e osceno quello della squadra viola che ieri ha da di fatto messo all’angolo Pioli e il suo contratto milionario. Partendo dalla certezza che l’allenatore non ha mai avuto intenzione di dimettersi e che quindi si dovrà percorrere la strada dell’esonero (costosissima, visto il contratto triennale firmato in estate). O magari della transazione, ovvero dialogando con lo stesso Pioli sulla base di una buonuscita da quantificare. Si potrebbe puntare a garantire all’allenatore lo stipendio di un anno (in pratica la stagione in corso) ’risparmiando’ poi sigli ingaggi delle due stagioni successive. Decisiva, ovviamente, sarà la mossa di Rocco Commisso con il quale il filo diretto con Firenze è iniziato dal momento dell’addio di Pradè.

A proposito del futuro della panchina, La Nazione afferma che la situazione è da lavori in corso nel senso che nella notte appena trascorsa (complice il fuso orario con gli Stati Uniti) o nella giornata di oggi, la Fiorentina potrebbe arrivare alla svolta tecnica. Tutto questo mentre, in ogni caso, la società si è tutelata valutando l’opzione (possibile per il patentino che il tecnico ha in tasca) di mettere l’allenatore della Primavera, Daniele Galloppa in condizione di essere sulla panchina viola in occasione del match con il Mainz, giovedì sera. Il tecnico delle giovanili è già stato preallertato e oggi potrebbe dirigere l’allenamento al Viola Park.