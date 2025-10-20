Il Milan la ribalta grazie a Leao e Modric, la Gazzetta: "Fiorentina non pervenuta"

Nell'analizzare la sfida di ieri sera a San Siro, la Gazzetta dello Sport celebra i due assi del Milan: Rafa Leao certo, autore di una doppietta nel 2-1 sulla Fiorentina, ma anche Luka Modric, definito San Luka, anche ieri uno dei migliori in campo non soltanto per qualità ma anche per quantità e lavoro in fase di non possesso. Per il resto la partita è un grande stallo: schieramenti identici - 3-5-1-1 - e una reciproca speranza che l'avversario si possa scoprire per concedere campo a Leao o Kean. Nulla di tutto questo, scrive la Gazzetta, è accaduto nel primo tempo.

Nella ripresa poi vantaggio viola con Gosens, subito ripreso dalla doppietta di Leao. La Fiorentina, sottolinea la rosea, non si è quasi mai proposta in avanti, con Gabbia perfetto su Kean.