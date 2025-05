Il Betis arriva a Firenze: le immagini sui social dell'arrivo dei biancoverdi

vedi letture

Il Real Betis è arrivato a Firenze. Come testimoniano le immagini postate poco fa dal profilo Instagram del club, i biancoverdi sono atterrati poco fa all'aeroporto di Peretola: l'autobus degli andalusi è stato già visto in città e si è fermato in un hotel in centro. Stasera, poco prima delle 18, la squadra si sposterà a Campo di Marte: alle 18.15 è in programma la conferenza stampa del tecnico Manuel Pellegrini, mentre alle 19 il Betis scenderà sul terreno del Franchi per l'allenamento di rifinitura. Ecco le immagini postate dal club: