IACHINI, Intesa su 18 mesi. Tutto in mano a Commisso

Continua ad evolversi la situazione intorno alla panchina della Fiorentina. Secondo indiscrezioni degli ultimi minuti di TMW, infatti, domani potrebbe essere il giorno adatto per la nomina di Giuseppe Iachini, già viola in passato anche se solo da allenatore, come successore di Vincenzo Montella sulla panchina viola.

Con Joe Barone volato negli States (LEGGI QUI il punto di FirenzeViola.it di oggi) per sottoporre al proprietario e presidente Rocco Commisso la situazione, adesso sarà decisivo il parere del miliardario italo-americano per sbloccare definitivamente il tutto.