IACHINI, Fuorigioco seguito a uomo dallo staff

Con l'assenza di pubblico sugli spalti degli stadi, talvolta si notano particolari che altrimenti non sarebbero mai venuti a galla. Oltre alle urla degli allenatori o le spiegazioni degli arbitri, ormai triste consuetudine d'ascolto nelle partite di calcio in tutto il mondo, nella gara della Fiorentina contro la Lazio, chi ha potuto assistere al match dalla tribuna stampa ha fatto caso a un altro particolare. Due membri dello staff di Iachini sono stati per tutta la sfida in piedi in parterre di maratona, seguendo la linea del fuorigioco composta dai giocatori viola. In su e giù tra i seggiolini per guardare eventuali errori dei giocatori, ma forse anche per fare da vero e proprio punto di riferimento di chi era in campo in quel momento. Un espediente che, visto il clean sheet contro la Lazio e la fondamentale vittoria finale, si può dire abbia funzionato alla perfezione.