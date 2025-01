TUTTOSPORT, Fiorentina-Ndour, il PSG non fa sconti

FirenzeViola.it

"Fiorentina-Ndour: il PSG non fa sconti". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport sull'asse che porta i viola dritti a Cher Ndour, giovane centrocampista del Paris Saint Germain in prestito al Besiktas, ma che a breve potrebbe tornare alla casa madre. Il quotidiano torinese scrive tra la dirigenza di Commisso e quella dei francesi proprietari del giocatore rimane una forte distanza, con le richieste dei parigini che non combaciano con le intenzioni della Fiorentina.

Restano i contatti ma, come anticipato dalla nostra redazione, le alte pretese dei transalpini hanno frenato per il momento le trattative. Inoltre, aggiunge il quotidiano, Pradè e Goretti avrebbero già presentato un'offerta al PSG, che però è stata già rifiutata dai francesi poiché ritenuta troppo bassa. Il classe 2004 interessa anche al Torino.