NDOUR, Pista più fredda per le richieste del PSG: i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle ultime idee che sono emerse nelle scorse ore per il centrocampo della Fiorentina è quella che porta al giovanissimo nazionale italiano Cher Ndour (20 anni), che il Paris Saint Germain è in procinto di richiamare dal prestito al Besiktas e risistemare altrove a titolo definitivo, così da liberare anche il secondo slot prestiti all'estero e permettere la cessione di Skriniar al Fenerbahce, dopo che quella di Kolo Muani alla Juventus è stata invece agevolata dalla risoluzione di Bernat.

Nella giornata di oggi si è però registrato un raffreddamento sulla pista di mercato che potrebbe portare la Fiorentina a mettere le mani su Ndour. Il motivo è da ricollegarsi alle richieste economiche poste in essere dal PSG, che per privarsi di un talento come quello del classe 2004 formato nel vivaio Atalanta e rendere effettivo il trasferimento a titolo definitivo, ha chiesto 8 milioni di euro ai quali aggiungere peraltro il 40% della futura rivendita. Richieste giudicate al momento non percorribili per la Fiorentina, che torna dunque a sondare il mercato.

Una soluzione alternativa, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è quella che potrebbe portare a Bryan Cristante, tutt'altro che intoccabile nella Roma, alla quale è legato anche da un contratto abbastanza pesante. Un fronte, questo per Cristante, che potrebbe intensificarsi negli ultimi giorni della finestra invernale dei trasferimenti.