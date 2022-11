STADIO, Parisi nome caldo: trattativa difficile

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio nel summit di mercato previsto all'inizio della prossima settimana potrebbe spuntare il nome di Fabiano Parisi dell'Empoli che già nella scorsa estate è stato a lungo seguito dai viola La stima degli uomini mercato per il terzino sinistro non è cambiata da allora e la società ha continuato a seguirlo da vicino, anche se è da registrare l'interesse di altri club come Napoli e Lazio. La trattativa però non è semplice visto che i rapporti con gli azzurri non sono più così buoni e a complicare ulteriormente le cose, il giocatore dell'Empoli ha lo stesso procuratore di Biraghi: i due si chiuderebbero a vicenda. Inoltre il capitano viola sta trattando il rinnovo con la Fiorentina.