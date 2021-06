La Fiorentina rimane vigile su Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il turco potrebbe lasciare il Milan visto che è in scadenza di contratto ed ha lui stesso aperto ad altre soluzioni per il futuro. I viola hanno effettuato un sondaggio per capire l'eventuale fattibilità dell'affare e conoscere le richieste del giocatore.