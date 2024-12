SPORTITALIA, Fazzini in pole per il dopo Bove: il prezzo

FirenzeViola.it

A Firenze si aspetta l’apertura del mercato di gennaio per affrontare concretamente un tema, che è quello della sostituzione dell’ex giocatore della Roma nella rosa di Palladino. Ed il nome in pole in tal senso, secondo quanto riporta Sportitalia, sembra essere stato individuato in Jacopo Fazzini. Per caratteristiche il 2003 dell’Empoli viene ritenuto il più idoneo a sostituire Bove e i rapporti tra i club sono eccellenti. Ma Fazzini piace da tempo anche alla Lazio che lo aveva sondato proprio un anno fa di questi tempi, senza poi affondare. La valutazione dell’Empoli è di almeno 14-15 milioni più bonus.