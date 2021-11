SKY, Ikoné già in pugno ai viola: viene se Berardi...

Aggiornamenti di mercato per l’attacco della Fiorentina riportato da SkySport: come riportato dall’emittente satellitare, i viola in vista del mercato di gennaio hanno offerto 15 milioni al Sassuolo per assicurarsi Domenico Berardi, anche se al momento il club neroverde giudica troppo bassa la proposta dei viola. In ogni caso la Fiorentina ha già in pugno Jonathan Ikoné, esterno classe ’98 del Lille: se non andrà in porto l’affare Berardi, sarà Ikoné a vestirsi di viola a gennaio.