SKY, Gonzalez conteso tra Juve e Dea? La situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si parla molto della possibile cessione di Nico Gonzalez da parte della Fiorentina e in Italia due club sembrano pronte a fare un'offerta; ecco il punto di Sky Sport durante la trasmissione "Calciomercato". Per Gonzalez c'è già l'interesse dell'Atalanta. Non ci sono stati ancora contatti diretti con la Fiorentina ma ha sondato il gradimento del giocatore. L'Atalanta non metterebbe contropartite.

Per quanto riguarda l'interesse della Juventus per Nico, ecco come si spiega: secondo Sky - che dà due chiavi di lettura - il club bianconero cerca un esterno, è vicino ad Adeyemi del Borussia ma sonda anche alternative, tra cui Gonzalez. E potrebbe mettere sul piatto anche contropartite. Nei giorni scorsi si è parlato di McKennie e la Fiorentina c'è da dire che ha chiesto informazioni su tutti i giocatori fuori dal progetto Juve. L'interesse dei bianconeri per Nico potrebbe però essere un'azione di disturbo o comunque un messaggio all'Atalanta in chiave Koopmeiners, visto che non vuole darlo alla Juve.