NAZIONE, Occhi su Boga, Dominguez e Pereyra

L'edizione odierna della Nazione parla della situazione calciomercato in casa Fiorentina. Il nome caldo è sempre quello di Sabiri, ma negli ultimi tempi sono proseguiti i contatti tra il club gigliato e l'Atalanta per parlare di Gollini e Boga. Si parla di un'operazione pesante in chiave economica, ma tra i due club sono previsti altri contatti. Per quanto riguarda le uscite invece vanno ricordati i contatti con il Bologna che da un lato potrebbe essere la nuova casa di Maleh, ma anche di Zurkowski e dall’altro è pronto a valutare una proposta della Fiorentina nel caso Dominguez non dovesse arrivare al rinnovo del contratto. Parlando sempre di contratti da rinnovare, la Fiorentina monitora anche la posizione di Pereyra che ha un contratto in scadenza nel 2023 con l'Udinese.