MATTINO, Scambio Biraghi-Spinazzola: ipotesi al vaglio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Rimbalzano voci di mercato in ottica Fiorentina provenienti da Napoli. Come scrive oggi Il Mattino, la società di De Laurentiis sta cercando rinforzi sulla sinistra per gennaio e per questo resta in piedi la trattativa per l’arrivo di Cristiano Biraghi. Il calciatore della Fiorentina è in uscita, ha rotto con Palladino e Napoli sarebbe la meta ideale, ritrovando Conte che l'ha già allenato all'Inter.

Inoltre, al tecnico viola piace Michael Folorunsho e non disdegnerebbe di avere a disposizione Leonardo Spinazzola per il ruolo lasciato vacante da Biraghi. Previste novità nei prossimi giorni, con l'asse Napoli-Firenze che potrebbe riportare in auge anche un vecchio pallino azzurro come Lucas Martinez Quarta.