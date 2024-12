GAZZETTA, Si lavora per Folorunsho a Firenze 6 mesi

FirenzeViola.it

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe individuato in Michael Folorunsho il sostituto perfetto per Edoardo Bove. L'asse tra Viola e Napoli va tenuto d'occhio per più motivi, uno di questi è legato proprio al futuro del centrocampista di muscoli e personalità che con Conte non sta trovando spazio. Potrebbe essere la prima operazione portata a termine a gennaio, in prestito per sei mesi prima di decidere la prossima estate come muoversi.

La rosea spiega inoltre che in caso di addio di Folorunsho, il Napoli dovrebbe trovare un altro centrocampista e per questo busserà alla porta della Juventus per Fagioli oltre che per Danilo. Poi si muoverebbe in difesa dove Spinazzola vuole andare e Biraghi è un obiettivo in caso di partenza del laterale.