I dati del Corriere Fiorentino sui nuovi acquisti: quella media punti bassa anche in viola

vedi letture

Il Corriere Fiorentino analizza la crisi della Fiorentina, partendo dal mercato in entrata e in particolare dallo storico di Viti, Sohm, Nicolussi Caviglia, Fazzini e Piccoli, in ordine di ruolo. Si capisce così quanto la vittoria sia stata e sia merce rara. Viti, ex difensore tra le altre di Sassuolo ed Empoli, ha disputato in totale 70 partite in Serie A collezionando 16 vittorie, 24 pareggi e 30 sconfitte, per una media di 1,03 punti a partita. Spostandoci a centrocampo troviamo il calciatore con la media punti più bassa tra i nuovi acquisti presi in esame, ovvero Sohm: lo svizzero ha fin qui disputato 64 partite nel massimo campionato italiano con appena 7 vittorie a fronte di 33 sconfitte, per una media complessiva di 0,70 punti. Nicolussi Caviglia ha al suo attivo 66 partite in A con 13 vittorie, 22 pareggi e 31 sconfitte, per una media totale di 0,92 punti a partita.

Dopo Viti, un altro ex Empoli come Fazzini ha invece in archivio 82 partite in A con un bilancio di 19 vittorie, 22 pareggi e 41 sconfitte: la media è di 0,96 punti a partita. Infine Piccoli, che ha collezionato 143 partite in Serie A tra Atalanta, Spezia, Genoa, Verona, Empoli, Lecce, Cagliari e ovviamente Fiorentina, con 27 vittorie, 47 pareggi e 69 sconfitte per un totale di 0,89 punti a partita. Nelle ultime 16 gare di A Piccoli ha vinto una sola partita. È però evidente come la responsabilità vada condivisa con quei giocatori come De Gea, Dzeko e Gosens, per citarne alcuni, chiamati a essere guida e riferimento per allontanare la Fiorentina dagli abissi della classifica ed elevare il rendimento dei compagni.