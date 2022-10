CORR. SPORT, In difesa Quarta. Jovic-Cabral...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle possibili scelte di mister Italiano questa sera contro l'Inter. In porta fiducia a Terracciano. La difesa potrebbe essere formata dalla coppia Milenkovic-Quarta con Igor in panchina. Ai loro lati Dodo e Biraghi. In mezzo al campo torna Amrabat dopo la squalifica, come mezzali dovrebbero agire Bonaventura e Barak. Attenzione a Duncan che insidia il ceco. Davanti, a sorpresa, Jovic finisce tra i convocati. Visti i pochi allenamenti svolti dal serbo un suo impiego sarebbe difficile, ma non impossibile. Il favorito al momento è Cabral, senza dimenticarsi dell'opzione Kouame come centravanti. Con il brasiliano al centro dell'attacco spazio a Nico Gonzalez e il prima citato Kouame come esterni.