COR.SPORT-STADIO, Folo-Viola: oggi a Firenze, lunedì..

"Folo Viola" è il titolo con cui il Corriere dello Sport - Stadio stamani apre in prima pagina. Il contratto è pronto e secondo quanto riporta il quotidiano il centrocampista ex Hellas Verona sarà a Firenze nella giornata di oggi. L'accordo è chiuso da giorni, mancava solo il via libera del Napoli e soprattutto di Conte, sul quale il procuratore del centrocampista ha fatto grande pressione.

Al più tardi domani, il classe '98 sosterrà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al giugno del 2029. Palladino potrà contare così su un nuovo centrocampista 'muscolare', che sappia ovviare all'assenza di Bove e che possa risollevare un reparto al quale sta mancando un po’ di dinamismo. Da parte sua Folorunsho non vede l'ora di scendere in campo e potrebbe farlo già lunedì in occasione della trasferta di Monza.