COR.SPORT, Se saltano Thorstvedt e Vranckx pronti 5 profili

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come si legge sul Corriere dello Sport, questa settimana la Fiorentina si concentrerà sull'acquisto di centrocampisti per rafforzare il reparto numericamente scoperto. Si prevede l'arrivo di almeno due nuovi innesti, con Kristian Thorstvedt e Vranckx come obiettivi principali. Se le trattative per questi giocatori non si concretizzeranno, si considereranno alternative come Bove della Roma, Neuhaus del Borussia Moenchengladbach, Rios del Palmeiras, Cardoso del Betis e Blanco dell'Alaves. La priorità è fornire rinforzi a Palladino, che attualmente dispone solo di Mandragora e Bianco.