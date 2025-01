COR. SPORT, Pongracic è un acquisto in più: la Viola lo blinda

FirenzeViola.it

Finalmente Marin Pongracic: titolare a sorpresa, scelto da Palladino per sostituire l'appannato Comuzzo, domenica sera è iniziata una nuova vita per il croato. Ne parla il Corriere dello Sport, che considera il centrale ex Lecce come un possibile acquisto in più per la seconda parte di stagione. Lazio-Fiorentina segna un punto e a capo per Pongracic: all'Olimpico è finito il primo semestre in viola del centrale croato. Sei mesi fatti di panchina, problemi fisici, incomprensioni tattiche. E attesa: la Fiorentina ci ha investito tanto - più di 15 milioni a luglio scorso, vincendo la concorrenza del Rennes -. Massima spesa per minima resa, visto che fino a due giorni fa aveva giocato 370 minuti in stagione, poco più di 100' in Serie A. Dove non partiva titolare da inizio campionato.

A Roma la sterzata, con la seconda gara da titolare in campionato, a distanza di cinque mesi dalla prima. Una prova eccellente che ha convinto tutti, Palladino e società. Per questo, scrive il Corriere, la Fiorentina non è intenzionata ad ascoltare offerte per il calciatore. Nella settimana che chiuderà il mercato, il nome di Pongracic sarà comunque chiacchierato. Il Napoli potrebbe tornare in forcing sul difensore, ma la società viola non vuole cederlo.