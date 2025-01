COR. SPORT, Oggi possibili visite mediche di Folorunsho

FirenzeViola.it

Come scrive nelle sue pagine il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina ha approfittato del match di ieri sera per cercare di definire gli ultimi dettagli in merito alla questione legata a Folorunsho, che arriverà a Firenze in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, per 8-9 milioni di euro. Come si legge nel quotidiano, l’ex Hellas e Bari potrebbe già nella giornata di oggi svolgere le visite mediche; in caso contrario, potrebbero slittare a domani.

Sempre in chiave mercato, e sempre in chiave Napoli, Spinazzola, ieri in campo contro la Fiorentina, non ha nascosto l’interesse del club gigliato, anche se ha poi ribadito: “Finché giocherò al Napoli penserò solo agli azzurri”.