COR. SPORT, La Viola si cautela: contatti con Tudor

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio scrive che la Fiorentina si sta cautelando per non farsi trovare impreparata nel caso in cui la situazione con Raffaele Palladino dovesse precipitare. Secondo quanto riporta il quotidiano si susseguono alcune voci incontrollate sui contatti che ci sarebbero stati tra i viola e Igor Tudor. Il quarantaseienne croato, reduce dall'esperienza alla Lazio finita lo scorso giugno con le sue dimissioni, è uno dei fedelissimi di Daniele Pradè che nel 2018 lo portò con sé a Udine.