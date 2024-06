COR. SPORT, Colpani perfetto per Palladino. Viola a lavoro

FirenzeViola.it

La Fiorentina ha messo gli occhi su Andrea Colpani del Monza. Il talento esploso quest'anno, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe diventare una pedina fondamentale nello scacchiere del suo ex allenatore Raffaele Palladino. Con 38 presenze, 8 gol e 4 assist nella scorsa stagione, Colpani, trequartista venticinquenne, è valutato 20 milioni di euro, una cifra che riflette la sua crescita esponenziale sotto la guida di Palladino stesso.

Al Viola Park, si lavora in maniera rapida per anticipare i tempi e battere la concorrenza, sempre più numerosa. L'operazione è complessa, sia per la resistenza economica del Monza, sia per il valore in continuo aumento del giocatore. Tuttavia, la Fiorentina è determinata a fare un investimento significativo per regalare Colpani alla città di Firenze. Con la sua capacità di rifinire il gioco negli ultimi venticinque metri, Colpani sarebbe perfetto sia nel 3-4-2-1 che nel 4-2-3-1, moduli cari a Palladino. Le ambizioni del tecnico campano e le strategie di mercato orchestrate con Daniele Pradè potrebbero fare la differenza in questa trattativa cruciale per il futuro viola.