COR. SPORT, Clausola da 52 milioni sul contratto di Kean

L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio riporta una notizia a proposito dell'accordo in essere tra la Fiorentina e Moise Kean. Sul contratto dell'attaccante - si legge - è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, cifra di difficile esborso per un club (soprattutto italiano) e quindi indicativa della grande fiducia riposta in lui dalla società viola. Il quotidiano ricorda che per aggiudicarsi il centravanti Rocco Commisso ha sborsato 13 milioni di euro pagabili in quattro esercizi, più alcuni premi variabili fino a un massimo di 5 milioni. Per un contratto valido fino al 30 giugno 2029.