COR. FIO, Tetto ingaggi diminuito, ma si può far meglio

Sul Corriere Fiorentino un conteggio su come cambia il monte stipendi della Fiorentina: Commisso aveva fatto intendere ai suoi dirigenti di voler diminuire l'esborso stipendi appunto, e così è stato. Da 70 a 66 milioni lordi, staff tecnico compreso. Un buon risultato, facilitato anche dalle prossime cessioni in prestito di Brekalo e Barak. Per entrambi si tratta di un prestito con diritto di riscatto a favore del club turco, per un risparmio complessivo da quasi 5 milioni di euro lordi (2,1 quelli fin qui garantiti al croato, 2,7 al ceco) e che consentirà alla Fiorentina di registrare un monte ingaggi lordo prossimo ai 66 milioni di euro (staff della prima squadra incluso) per una riduzione totale di circa 4 milioni rispetto all’anno scorso.

Si poteva fare ancora meglio, ma le mancate cessioni di Christensen, Sabiri e Infantino, tre giocatori ai margini della rosa, non hanno permesso di limare ulteriormente la cifra.