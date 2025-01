COR.FIO., Pradè tratta un nome top secret, ma di livello

FirenzeViola.it

Anche il Corriere Fiorentino parla della trattativa in piedi tra Botafogo e Fiorentina per Luiz Henrique, un’operazione con costi elevatissimi visti i 30 milioni chiesti dai brasiliani per un giocatore sul quale c’è una concorrenza (quasi) spietata. Il Lione, che come spiegato in questi giorni fa capo alla stessa proprietà del club brasiliano, ma non solo. Su Luiz Henrique infatti ci sono anche (almeno) due squadre inglesi e quando entra in scena la Premier League, si sa, i piani si complicano sempre. Eppure la Fiorentina ci sta seriamente provando, ha rilanciato la propria offerta a circa 20 milioni più bonus, è disposta ad inserire anche un ricca percentuale sulla futura rivendita e spera che alla fine sia soprattutto il giocatore a spingere in direzione Firenze. Dal Brasile giurano che 20 milioni non basteranno per la fumata bianca, ma il tempo per arrivare al traguardo non manca.

Non essendo un affare semplice, e vista la condivisione della linea tra Palladino e la società, volti ad alzare l'asticella come in estate, Pradè sta portando avanti anche un’altra trattativa. Il nome - si legge sul quotidiano - è al momento top secret ma quello che filtra è che sarebbe comunque sbagliato parlare di alternativa. Traduzione: il profilo resta quello di un calciatore forte. Pochi ma buoni insomma, si torna lì, e ovviamente funzionali alle necessità del mister.