"Benvenuti in Conference": la crisi dopo la vittoria della Coppa e un passato anonimo, ecco il Sigma Olomouc
“Benvenuti in Conference” vi svela curiosità e aneddoti sulle squadre ora impegnate nei turni di qualificazione di Conference, in attesa dell’impegno della Fiorentina e della fase campionato. La Conference è un pretesto per raccontare le storie più incredibili in un viaggio nell’Europa calcistica più sconosciuta.
Questa puntata, è dedicata al prossimo avversario della Fiorentina, ovvero i cechi del Sigma Olomuc (in foto la mascotte della squadra). In pochi mesi una città di 100.000 abitanti ha vissuto emozioni contrastanti. Questa squadra, fondata nel 1919, ha preso il nome di Sigma nel 1965 grazie al supporto dell'omonima azienda che ha finanziato e acquistato la squadra. Dopo il quarto posto nel 2017 non è mai riuscita a superare il sesto posto in campionato, ma nel 2024-2025 ha sorpreso tutti vincendo la coppa nazionale. Negli ultimi mesi, il Sigma ha vissuto una crisi di risultati: una sola vittoria nelle ultime otto partite, eliminazione dai playoff di Europa League per mano del Malmoe e si trova all'ottavo posto in campionato. Nel passato, invece, negli anni novanta partecipò alla Coppa Uefa e sfidò squadre come la Juventus e il Real Madrid oltre ad essersi spinta fino alla finale dell’Intertoto 2000-01 poi persa con l’Udinese. La squadra gioca con il 4-2-3-1 e nel 24-25 era molto performante nel gioco aereo. Al momento ha segnato poco: nove gol in tredici partite, di cui cinque Daniel Vasulin che però è uscito per infortunio nell'ultimo pareggio ottenuto in campionato.
"Benvenuti in Conference" tornerà con più appuntamenti settimanali da gustare sia in diretta su Radio FirenzeViola che sul sito che sul canale Youtube. Francesco Benvenuti vi racconterà ogni volta storie e curiosità delle squadre meno conosciute della competizione, rendendo la Conference "un paradiso fantastico".
