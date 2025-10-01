"Benvenuti in Conference": la crisi dopo la vittoria della Coppa e un passato anonimo, ecco il Sigma Olomouc

vedi letture

“Benvenuti in Conference” vi svela curiosità e aneddoti sulle squadre ora impegnate nei turni di qualificazione di Conference, in attesa dell’impegno della Fiorentina e della fase campionato. La Conference è un pretesto per raccontare le storie più incredibili in un viaggio nell’Europa calcistica più sconosciuta.

Questa puntata, è dedicata al prossimo avversario della, ovvero i cechi del(in foto la mascotte della squadra). In pochi mesi una città di 100.000 abitanti ha vissuto emozioni contrastanti.grazie al supporto dell'omonima azienda che ha finanziato e acquistato la squadra. Dopo il quarto posto nel 2017 non è mai riuscita a superare il sesto posto in campionato, ma nel 2024-2025 ha sorpreso tutti vincendo la coppa nazionale.una sola vittoria nelle ultime otto partite, eliminazione dai playoff di Europa League per mano del Malmoe e si trova all'ottavo posto in campionato. Nel passato, invece, negli anni novanta partecipò alla Coppa Uefa e sfidò squadre come lae iloltre ad essersi spinta fino alla finale dell’Intertoto 2000-01 poi persa con l’. La squadra gioca con il 4-2-3-1 e nel 24-25 era molto performante nel gioco aereo. Al momento ha segnato poco: nove gol in tredici partite, di cui cinqueche però è uscito per infortunio nell'ultimo pareggio ottenuto in campionato.da gustare sia in diretta su Radio FirenzeViola che sul sito che sul canale Youtube. Francesco Benvenuti vi racconterà ogni volta storie e curiosità delle squadre meno conosciute della competizione, rendendo la Conference "un paradiso fantastico".