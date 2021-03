HAMRIN, Vlahovic? 3^ gol voluto: sia nuovo inizio

Per ritrovare una tripletta viola nei primi 45 minuti come quella di Vlahovic ieri, occorre tornare indietro negli anni, quando in attacco c'era Kurt Hamrin, che oggi ha commentato la tripletta e il momento del serbo a Tuttomercatoweb. Ecco alcuni stralci dell'intervista: "Ho visto i suoi gol ieri sera e sono convinto che possano essere fondamentali per un suo ulteriore salto di qualità, anche perché ha ancora solo vent'anni. L'ho seguito solo in tv e non posso sbilanciarmi troppo: posso dire che è un bel giocatore, sa giocare e spero che faccia carriera nella Fiorentina visto che il centravanti è sempre stato cercato. Il terzo gol è stato bellissimo e mi pare che lo abbia anche voluto. Ha mirato, ha voluto tirare lì nell'angolino. Penso che possa essere un nuovo grande inizio per lui. Paragoni? No, non li facciamo, è troppo presto. Ora aspettiamo questi ultimi tre mesi che ci sono e poi il prossimo anno si vedrà ancora meglio. Centravanti del futuro? "Assolutamente. L'importante è che non si sciupi e non si monti la testa. altro non voglio dire perché ho paura di parlare troppo...".