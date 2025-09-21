Gudmundsson, stamani altro provino. La caviglia sta meglio ma va verso la panchina

Albert Gudmundsson sta meglio ma non è ancora al cento per cento dopo l'infortunio alla caviglia patito in Nazionale poche settimane fa. L'islandese, rientrato claudicante dopo la sfida tra la sua rappresentativa e l'Azerbaigian, si è curato in questi giorni al Viola Park e sarà a disposizione per la gara col Como, ma non è detto che Stefano Pioli voglia rischiarlo. Come spiega La Nazione, stamani l'ex Genoa svolgerà un ultimo provino sul campo e poi verrà presa una decisione, col numero dieci che al massimo può ambire a una panchina e a una sostituzione a gara in corso.

Le valutazioni verranno ultimate in queste ore e poi verranno ufficializzate con la pubblicazione delle distinte, con l'evoluzione più probabile che pare la seguente: Gudmundsson in panchina, pronto a subentrare, e davanti Kean con uno tra Fazzini, Piccoli e Dzeko. Tre elementi molto diversi tra loro dai quali però dovrebbe uscire come vincitore l’ex Empoli, apparso in fiducia negli spezzoni fin qui giocati. L’altra opzione più probabile è Piccoli, che sta bene e scalpita per giocare.