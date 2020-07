GUAGNI-ATLETICO, Tutto fermo, ma c'è un cavillo

La rivoluzione in atto nella Fiorentina Women's non riguarda, almeno per ora, Alia Guagni. Il capitano viola ha ricevuto un'offerta dall'Atletico Madrid, ma non ha comunicato alla società la sua volontà di lasciare Firenze (anzi, si vocifera che abbia rifiutato la destinazione spagnola): il suo contratto non è in scadenza dopo il biennale firmato lo scorso agosto e le parti non hanno particolare fretta.

Questa volta è l'altra squadra della capitale spagnola a tentare la Guagni, che potrebbe comunque trasferirsi solo all'estero. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it infatti, esiste una regola nei contratti pluriennali, stabilita dalla federazione, che le vieterebbe di trasferirsi in un'altra squadra italiana. Solo un'ipotesi all'estero sarebbe dunque praticabile, anche se al momento la trattativa è in una fase di stallo. La Fiorentina attende di conoscere la volontà della propria giocatrice.