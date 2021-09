GRAVINA, Viola Park, che esperienza straordinaria

Dopo la visita con Commisso al Viola Park di Bagno a Ripoli, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Devo conoscere le realtà del calcio italiano perché mi piace capire ed imparare. Oggi è stata una sorpresa straordinaria. Avevo sentito parlare di questo progetto ma non avevo mai potuto visitarlo. Ringrazio il presidente Commisso per l'invito, ho vissuto un'esperienza straordinaria. Vado via da Firenze molto più ricco di immagini, sono orgoglioso di pensare che il calcio italiano riscopra il senso di investire in infrastrutture come questo parco".

L'importanza di investire in giovani ed in infrastrutture?

"È un modello che noi stiamo cercando di diffondere. Far capire quanto è importante investire nei ragazzi e nelle infrastrutture. Stiamo cercando di trovare i presupposti per il supporto anche delle autorità a progetti così. Per ogni attività come questa che parte, tanti settori sono coinvolti e dà benessere a tutto il paese".

Opportunità anche per il calcio femminile?

"Ho visto che hanno dato pari dignità al calcio femminile. È una cosa straordinaria. Vedere in un centro come questo il coinvolgimento di tutte le parti mi inorgoglisce".