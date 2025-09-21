Gosens a Sky: "Spogliatoio positivo. Dobbiamo mettere più intensità"

Il terzino sinistro della Fiorentina Robin Gosens è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare la sfida del Franchi tra Fiorentina e Como. Queste le sue parole: "Lo spogliatoio è ancora molto positivo. Ci aspettavamo un inizio di stagione diverso ma abbiamo giocato solo tre partite. Abbiamo lavorato tanto in settimana e speriamo di esprimerci al meglio".

Cosa vi è mancato fino ad ora?

"Sta mancando la vittoria. Sappiamo tutti quanto può valere per iniziare un percorso. Ci è mancata un po' di intensità, per questo abbiamo lavorato in settimana, per aumentare l'intensità".

Cosa vi fa più paura del Como?

"Sono una squadra molto preparata, con un allenatore che ha idee chiare. Fanno tanto possesso palla e tante rotazioni. Non dobbiamo farci sorprendere e cambiare bene le nostre pozioni. Poi dobbiamo pensare alla nostra fase offensiva per attaccare la loro linea difensiva che spesso rimane alta".