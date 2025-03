Giuseppe Rossi sulla Fiorentina: "Sono fiducioso per il ritorno. Dopo il 4-2 la Juventus contattò i miei procuratori"

L'ex centravanti della Fiorentina Giuseppe Rossi è intervenuto in diretta durante la trasmissione "L'Ascia o Raddoppia" a Cronache di Spogliatoio. Tra i tanti temi toccati anche il momento della Fiorentina a partire dalla sconfitta contro il Panathinaikos. Queste le sue parole: "Oggi non è stata la gara giusta per la Fiorentina. Il bello è che ci sono due partite. Sappiamo come dobbiamo comportarci e sono fiducioso. La squadra è pronta, gioca bene, fa il suo gioco e seguono tutti il mister. Questa è la cosa più importante. Io ho tanta fiducia in questa Fiorentina. Adesso ci sono un po' di alti e bassi ma sono fiducioso in Palladino".

Un segreto di Fiorentina-Juventus 4-2?

"Dopo quella partita c'è stata qualche telefonata tra i miei procuratori e la Juventus per vedere la situazione. Poi a gennaio mi sono infortunato di nuovo e quindi è saltato tutto, sia quello che altre cose. Quindi forse questo potrei dire".