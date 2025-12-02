Giocatori convinti dopo il confronto. Pronto il maxi-esodo a Reggio Emilia

I tifosi della Fiorentina non lasciano da sola la squadra in questo momento drammatico sportivamente parlando. Come sottolinea La Nazione, dopo il confronto andato in scena a Bergamo tra i giocatori e il settore ospiti, Ranieri e compagni sono rientrati convinti negli spogliatoi e lo ha certificato il ds Goretti nel post-partita. Adesso è tempo di dar seguito alle parole con i fatti.

I tifosi si stanno già muovendo per presentarsi in massa al Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato pomeriggio. Sono 4.000 i biglietti a disposizione nel settore ospiti. L’impressione (ma la conta andrà aggiornata giorno dopo giorno) è che il colpo d’occhio sarà importante. Così come il sostegno.