GAZZETTA, Viola, c'è solo Ribery. Salvezza più vicina

Sette mesi dopo l'infortunio alla caviglia si è rivisto in campo Franck Ribery, ma alla Fiorentina non è bastato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la squadra di Iachini confermi i problemi in fase conclusiva. L'1-1 con il Brescia avvicina la Viola alla quota salvezza, ma la qualità calcistica resta modesta. Il gol di Pezzella dopo il momentaneo vantaggio di Donnarumma è un lampo in una gara giocata a ritmo da amichevole estiva. In più, per squalifica Iachini perde anche Chiesa e Caceres in vista del prossimo impegno contro la Lazio. Nel finale la Fiorentina ci prova, ma non c'è niente da fare: finisce in pareggio.