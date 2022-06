GAZZETTA, Milenkovic-Inter, contatti continui

L'Inter si prepara a salutare Milan Skriniar ma ha già in mano alcuni sostituti: il primo è Gleison Bremer, per cui il Torino chiede comunque 50 milioni, mentre l'altro è Nikola Milenkovic. Proprio il centrale della Fiorentina, in scadenza a giugno 2023, sembra il nome più caldo per i nerazzurri e proprio la sua scadenza, fissata dopo il prolungamento di un anno fa con la promessa non scritta di una cessione in questo mercato, rappresenta un punto chiave dell'operazione. La Gazzetta dello Sport parla del possibile passaggio del serbo a Milano, spiegando come l'agente del calciatore Fali Ramadani sia in contatti stretti con il ds dei nerazzurri Piero Ausilio, che punta a portarlo all'Inter per una cifra intorno ai 15 milioni.