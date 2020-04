FV PER OSMA, Nardella c'è: l'appello del sindaco

FirenzeViola.it ha deciso di scendere in campo per OSMA Onlus e l'Ospedale di Ponte a Niccheri, organizzando una raccolta fondi in favore dell'ospedale, punto di riferimento del territorio toscano. La raccolta fondi sarà la protagonista di un evento in programma domenica 26 aprile dalla mattina alla sera che coinvolgerà tanti personaggi del mondo della Fiorentina e di Firenze. QUI le info e i principali dettagli dell'evento.

Presenzierà anche il primo cittadino Dario Nardella: il sindaco ha voluto coinvolgere più persone possibile, tramite il video-messaggio che trovate in fondo all'articolo, con l'invito a tutti a partecipare alla maratona social di domenica 26 aprile, sulla nostra pagina Instagram ufficiale.

Per partecipare alla raccolta fondi, QUI trovate il link.