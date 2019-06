FREY A FV, Dispiace per i DV ma inevitabile. Chiesa...

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato intercettato a Milano alla stampa presente tra cui FirenzeViola.it: "Mi dispiace che i Della Valle stiano lasciando la società perché i miei sei anni che ho vissuto in viola sono stati meravigliosi anche grazie a loro. C'è un cambiamento importante, ma che era inevitabile perché si era creata una rottura tra la società e la piazza e quindi adesso sarà tutto nuovo, si riparte da zero e vediamo se queste persone arrivano solo per fare business o se amano il calcio italiano cosa che mi auguro. Chiesa? Sarebbe un segnale importante trattenerlo. Se loro hanno voglia di tornare a livelli importanti i giocatori importanti vanno tenuti soprattutto Federico che potrebbe diventare una bandiera. Perché non è andata? Non so, da fuori è difficile giudicare anche se ho tanti amici dentro la società. Non so da cosa è nata questa rottura, il tifoso fiorentino pretende impegno e serietà, ma dopo la mia generazione ci è stato un calo ed è finito un ciclo importante che non sono riusciti a ricreare. Lafont? Ho visto cosa ha fatto ieri in Nazionale, gli manderò un messaggio dicendogli che ha ancora tutta la carriera davanti, glielo avevo detto che questo era un anno importante per lui. È straniero e giovane, diamogli tempo. Non è facile arrivare in Italia però visto il suo potenziale e quanto bene si parla di lui la nuova stagione sarà fondamentale per confermare e far vedere tutte le sue doti".