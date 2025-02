Franchi, prove di carico. Da fine stagione prenderà forma la nuova Fiesole

Venerdì allo stadio Franchi hanno preso il via le prove di carico sui pali di fondazione della nuova Curva Fiesole. Si tratta di prove a campione fatte sui pali già installati, ancora ne mancano da installare per il completamento con 130 pali, che a costruzione finita dovranno sorreggere un peso di circa 300 tonnellate. Con questo metodo di costruzione i pali affondano fino negli strati più profondi e resistenti del terreno visto che la parte superficiale nella zona del Franchi è attraversata da una falda acquifera. Finita questa fase di prove di resistenza, via via dal cantiere uscirà il volto della nuova Curva Fiesole, che inizierà a prenderà forma da fine maggio. Come riportato dal Corriere Fiorentino avranno inizio le cosiddette "opere in elevazione", ovvero la costruzione pareti, pilastri, solai e gradinate.

La nuova Curva Fiesole si svilupperà in diagonale dal campo verso la vecchia curva, e avrà una capienza di 10.061 posti a sedere. Questi saranno così suddivisi: 9.991 per il pubblico generico, 40 di facile accesso e accompagnatori, 15 postazioni per sedie a rotelle e 15 riservati ai loro accompagnatori. L'obiettivo è terminare i lavori e aprire il settore per la stagione 2026-2027, quella del centenario. A quel punto, con i lavori ancora in corso, lo stadio dovrebbe avere una capienza di circa 35 mila spettatori.