Franchi, Fiesole coperta e pronta nel 2026. Novità restyling, la capienza resta di 24mila

Sulle sue pagine odierne, la Repubblica (ed. Firenze) spiega le principali novità espresse dal Comune di Firenze al fine di accontentare la Fiorentina per il restyling del Franchi, continuando a farla giocare all'impianto di Campo di Marte senza ridurre l'attuale capienza da 24mila posti anche durante i cantieri. Curva Fiesole nuova di zecca e totalmente coperta, l’installazione di un sistema di dispositivi antisismici sull’anello strutturale esistente della vecchia curva, la riprofilatura della Maratona per aumentare la larghezza dei gradoni, compresa l’impermeabilizzazione e l’installazione delle nuove sedute, parapetti e recinzioni, e il restauro della Tribuna principale: queste le novità. In sostanza, Palazzo Vecchio ha chiesto ai progettisti di Arup una modifica al progetto, con l’idea chiave di concentrarsi sui cantieri già esistenti - nei settori di Fiesole, Maratona e Ferrovia - e non aprendone di nuovi, anticipando alcuni interventi previsti nella seconda fase e posticipandone altri che il progetto iniziale prevedeva di eseguire subito.

Tra i cambiamenti sopraelencati, spicca la novità sulla Curva Fiesole: inizialmente prevista in un secondo momento, con la nuova determinazione comunale, per il 2026, anno del centenario, l’obiettivo è quello non solo di realizzare la nuova curva da diecimila spettatori ma anche di coprirla interamente. Una notizia che farà sicuramente felici gli ultras e il tifo più caldo che quindi traslocherà dalla Ferrovia alla Fiesole soltanto a curva completata e coperta.

Anche la Maratona avrà il completamento totale degli interventi previsti in questa prima fase: tra questi rientrano la riprofilatura dei gradini, che avranno una larghezza maggiore di quella attuale, l’impermeabilizzazione e l’installazione delle nuove sedute, oltre a parapetti e recinzioni. In tribuna invece, per ora interessata dai lavori soltanto lato Fiesole, saranno realizzati interventi di restauro. Gli adeguamenti manterranno quindi anche per la prossima stagione calcistica, la 2025-2026, la capienza degli spettatori possibili uguale a quella attuale, 24 mila circa, senza alcuna riduzione dei posti.