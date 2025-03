Lavori di restyling con le partite della Fiorentina al Franchi, ecco la variante per concentrarli nei cantieri già aperti

Concentrare i lavori nei cantieri già aperti. Anticipando alcuni interventi previsti nella seconda fase e posticipandone altri che il progetto iniziale prevedeva di eseguire subito. Con un'apposita determinazione dirigenziale il Comune di Firenze ha affidato al raggruppamento che fa capo ad Arup "l’incarico di redigere la variante alla progettazione per recepire le indicazioni della giunta" dello scorso dicembre.

È la tappa di un percorso che si è avviato il 3 dicembre scorso con la riunione svoltasi in prefettura durante la quale, constatando il permanere delle condizioni che avevano determinato l’adozione degli atti per la stagione 2024/2025, era stato stabilito che la Fiorentina avrebbe continuato a giocare al Franchi durante i lavori. Da lì la delibera approvata in giunta a fine anno che aveva dato mandato alle direzioni e ai servizi competenti di adottare tutti gli atti necessari a questo obiettivo.

In sintesi, la capienza non sarà ridotta rispetto a quella attuale, e i lavori saranno concentrati nella Fiesole e in due settori di Maratona e Tribuna, ovvero quelli stessi già interessati dai cantieri.

Tra gli interventi ritenuti necessari per rendere funzionale questa prima fase dei lavori la copertura della curva Fiesole, l'installazione di un sistema di dispositivi anti sismisci sull’anello strutturale esistente (oltre a ulteriori rinforzi sui pilastri ammalorati), la riprofilatura della Maratona (per aumentare la larghezza dei gradoni), compresa l'impermeabilizzazione e l'installazione delle nuove sedute, parapetti e recinzioni, e il restauro della Tribuna principale.