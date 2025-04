Franchi, Commisso tratta con il Comune una concessione di 55 anni

Dopo aver visto ieri pomeriggio la gara contro l'Empoli, vinta dai viola per 2-1, oggi Rocco Commisso ripartirà per gli Stati Uniti. Il patron gigliato in questo mese fiorentino, oltre a stare vicino alla squadra, ha incontrato varie volte l'amministrazione comunale con ulteriori sviluppi sui lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi. Ufficialmente è stata rinnovata a 600 mila euro la convenzione per l’utilizzo del Franchi da parte della Fiorentina anche per la stagione 2025-2026, con capienza ancora ridotta a 24.000 spettatori. Non solo, come riportato dal quotidiano La Repubblica (Firenze), il Comune ha anche incaricato Arup di completare entro il 2026 la nuova Fiesole con copertura, la maratona con riprofilatura delle sedute e una parte di tribuna. A livello ufficioso invece la società gigliata ha ribadito la volontà di investire sul Franchi. Commisso immetterà i 55 milioni mancanti per completare il secondo di lavori ma in cambio chiede il totale controllo sui cantieri, che da privato hanno regole diverse rispetto alla procedura pubblica e, soprattutto, una concessione, di almeno 55 anni.

In questo modo il Franchi diventerebbe un asset per il club, aumentandone sia i ricavi sia il valore stesso. Da maggio intanto il cantiere del Franchi subirà un accelerazione nei lavori. La Fiorentina giocherà l’ultima partita casalinga il 18 contro il Bologna, per poi lasciare l’impianto libero almeno fino alla fine di agosto. L'idea poi è quella di chiedere alla Lega calcio di giocare in trasferta le prime partite del nuovo campionato e di disputare in casa la prima gara post sosta per le nazionali in modo tale da guadagnare un ulteriore mese nei lavori. Sempre a maggio poi entrerà in gioco la figura del commissario. Ancora non sono chiari i suoi compiti a livello pratico ma una cosa è certa, Firenze nella corsa ad Euro 2032 parte sicuramente in vantaggio rispetto a molte altre città. L'Uefa ha stabilito che per essere candidabile uno stadio debba avere la posa della priam pietra entro il 2027. Nel 2026 invece al Franchi verrà terminato il primo lotto di lavori.