FRANCHI, Commemorazione per Ciccio del Fiorenza

Fonte: dal Franchi, Luciana Magistrato

I tifosi della Fiorentina e del Torino hanno scelto insieme di commemorare il grande tifoso viola Massimiliano Mearini, per tutti Ciccio del Fiorenza, prima della partita in programma alle 12:30 al Franchi. Fuori dai giardini di Campo di Marte si sono ritrovati alcuni gruppi di tifosi per ricordare l'amico scomparso e affiggere uno striscione con su scritto: "Ciao Ciccio" a firma TH, i Torino Hooligans. Dentro lo stadio e prima del match è stato poi Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, a portare un mazzo di fiori sotto lo striscione adibito dalla Curva Fiesole spostata in Ferrovia. Questa l'immagine dello striscione sulle inferriate fuori dal Franchi: