Franchi, ass. Perini: "Ecco quando sarà pronto il cronoprogramma"

vedi letture

Letizia Perini, assessore allo Sport del Comune di Firenze, ha risposto al 'question time' in consiglio comunale sulla mancanza di un cronorprogramma relativo ai lavori dello stadio Franchi: "E' in fase di definizione perché sono in fase di definizione gli atti amministrativi di approvazione della variante progettuale che contiene il cronoprogramma aggiornato. Basta aspettare la firma degli atti. Ma grosso modo è stato anticipato dalla sindaca Sara Funaro”.

Quali sono i requisiti per ospitare Euro 2032?

"Devono essere della città, non solo dello stadio. Riguardano anche i luoghi dove le persone presenti alle partite potranno stare durante gli eventi. Si tratta di luoghi che la città ha dovuto pensare e presentare nella zona di Campo di Marte. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro il 31 luglio 2026 alla UEFA per poter rientrare tra le città che saranno sede degli Europei”.