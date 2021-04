FOTO-VIDEO FV, Scoppio del Carro in Duomo

Come di consueto a Pasqua ha avuto luogo il celebre Scoppio del Carro nel centro storico di Firenze, tradizione che ormai si tramanda da oltre nove secoli. Lo scorso anno, per via dell'esplosione della pandemia, non è stato consentito lo svolgimento dell'evento, stavolta invece si è tenuto alle 11:00 in piazza Duomo a porte chiuse e in forma ridotta, nel rispetto delle norme anti contagio, alla presenza delle sole autorità.

Di seguito foto e video realizzati da FirenzeViola.it: