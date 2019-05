FOTO-VIDEO FV, I migliori momenti dal flash mob

Come vi abbiamo raccontato in diretta (QUI il racconto di quei minuti), oggi una parte della curva della Fiorentina si è ritrovata in centro, davanti allo store di Tod's in via Tornabuoni, per contestare la gestione Della Valle tramite un flash mob messo in piedi dalla tifoseria organizzata viola. Durato una decina di minuti circa, l'evento ha però chiarito la posizione della curva, che non ha perso tempo per esprimere dissenso verso la proprietà, ricordando spesso e volentieri chi componga il nucleo della squadra, i suoi tifosi. Il tutto è avvenuto nella massima sicurezza, come dimostrato anche dai numerosi bambini accorsi, alla presenza di qualche centinaio di persone. Con anche la chicca finale degli spiccioli (GUARDA QUI) depositati di fronte al negozio preso di mira, ma ribadiamo solo verbalmente, dalla protesta viola. Ecco i migliori momenti, raccontati nelle foto e nei video di FirenzeViola.it.