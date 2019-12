FOTO FV, Minaccia di darsi fuoco al cs. Barone...

Si è legato al cancello del centro sportivo, che stava per aprirsi per far uscire i van con Commisso, Barone e i loro parenti, e con una bottiglietta di plastica con un po' di benzina ha minacciato di darsi fuoco, pretendendo di parlare con il direttore generale viola. Fuori programma drammatico al centro sportivo nella tarda mattinata ma la disponibilità al colloquio di Joe Barone, che si è subito precipitato fuori per parlare con l'uomo, ha evitato il peggio. L'uomo infatti, che ha voluto raccontare al dirigente una situazione personale ed economica disperata, è stato rassicurato da Barone che ha preso le sue generalità per un incontro più tranquillo e lo ha convinto a lasciarsi sciogliere e a dargli la bottiglietta con il liquido incendiabile. Il dirigente, che stava per uscire con tutta la famiglia a pranzo, è rientrato molto provato dalla vicenda che, grazie anche a lui, si è conclusa bene e l'uomo, titolare di un negozio in crisi e con lo sfratto nonostante abbia dei figli, è tornato subito a casa.